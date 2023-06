Brand in Leisniger Mehrfamilienhaus: mindestens 100.000 Euro Schaden und eine verletzte Person

Leisnig.

In einem Mehrfamilienhaus in Leisnig ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer kurz vor 18.30 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes in der Johannes-Becher-Straße aus. Eine Person wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt. Die Wohnungen von insgesamt drei Hausaufgängen des Gebäudes sind nicht mehr bewohnbar. und die betroffenen Mieter werden in Notunterkünften untergebracht. Der genaue Sachschaden ist bislang noch unbekannt, die Polizei geht jedoch laut einem Sprecher von mindestens 100.000 Euro Schaden aus.