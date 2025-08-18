Brand in Transporter auf der A 14 bei Döbeln

Rochlitz
Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Montag ausrücken. Alles ging glimpflich aus.
Ein Brand in einem Transporter auf der A 14 hat am späten Sonntagabend die Döbelner Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Transporter mit Anhänger, der mit Fenstern beladen war, brach gegen 22.15 Uhr zwischen Döbeln-Nord und Leisnig ein Feuer aus. Der Fahrer hörte zunächst einen Knall, dann stieg Rauch auf. Er fuhr auf den Seitenstreifen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.