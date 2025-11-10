Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rochlitz
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.

Sie gilt als das Brückensorgenkind in Mittelsachsen und soll trotz Denkmalschutz abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden: die 150 Jahre alte Brücke in Gadewitz (Gemeinde Großweitzschen), die über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz führt.
