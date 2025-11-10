Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen

Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.

Sie gilt als das Brückensorgenkind in Mittelsachsen und soll trotz Denkmalschutz abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden: die 150 Jahre alte Brücke in Gadewitz (Gemeinde Großweitzschen), die über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz führt.