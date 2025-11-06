Brunnenfigur ziert künftig Ortsbild von Lastau

Rochlitz
Die Stiftung „Lastau meine Heimat“ macht es möglich: Neben einem Galakonzert wird in Zukunft eine Skulptur am Teich das Zentrum verschönern.
Die Stiftung „Lastau meine Heimat“ setzt ein sichtbares Zeichen: Die von der international renommierten Bildhauerin Malgorzata Chodakowska erschaffene Figur „Harmonie“ soll nach ihrer Weihe weit über den Colditzer Ortsteil genau diese Symbolkraft ausstrahlen. Wie Stiftungsgründer Rudi Krause ankündigte, werde zur Weihe die Künstlerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.