Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Autorin Katharina Bendixen aus Leipzig liest in der Rochlitzer Bibliothek.
Autorin Katharina Bendixen aus Leipzig liest in der Rochlitzer Bibliothek. Bild: Michaela Köhn/Bibliothek
Autorin Katharina Bendixen aus Leipzig liest in der Rochlitzer Bibliothek.
Autorin Katharina Bendixen aus Leipzig liest in der Rochlitzer Bibliothek. Bild: Michaela Köhn/Bibliothek
Rochlitz
Buchsommer: Lesefieber packt auch Rochlitzer Kinder und Jugendliche
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Lesung von Katharina Bendixen krönt den Buchsommer und inspiriert junge Leser, selbst zur Feder zu greifen.

Die Aktion soll junge Menschen zwischen elf und 16 Jahren für das Lesen begeistern. Die Rede ist vom seit 2012 stattfindenden Buchsommer. Sachsenweit beteiligten sich rund 120 Bibliotheken, darunter die Rochlitzer Einrichtung. „Wir sind begeistert, so viele Teilnehmer hatten wir noch nie“, so Mitarbeiterin Carmen Haubold. 55 Mädchen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.06.2025
1 min.
Heiße Bücher, coole Kids: Der Lesesommer in Rochlitz beginnt
Eröffnen den Buchsommer in Rochlitz: Schülerin Skrollan und Bibliothekschefin Mandy Uhlemann.
Party und Lesen: Der Buchsommer bietet Jugendlichen Spaß und Bildung.
Mario Hösel
11.08.2025
1 min.
Literarische Zeitreise: Claus Irmscher erzählt in Penig über DDR
In Penig lesen DDR-Zeitzeugen aus autobiografisch gefärbten Werken.
Die DDR-Zeitzeugen Claus Irmscher und Gisela Rein lesen vor Oberschülern und Gymnasiasten. Es gibt aber auch eine öffentliche Veranstaltung.
Alexander Christoph
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel