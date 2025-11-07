Bürgerhaus Rochlitz: Zaubershow und Martinsgans

Rochlitz
Am 11. 11. gibt es im Bürgerhaus zum Martinstag eine besondere Dinnershow mit dem Zauberer Peter Lissek aus Rochlitz.
Kommt dieses Mal die Gans aus dem Zylinder und nicht wie gewohnt das Kaninchen? Das wird noch nicht verraten. Verblüffende Tricks gibt es am 11. 11. auf jeden Fall zu sehen, zur magischen Dinner-Show mit Martinsgans im Bürgerhaus Rochlitz, Leipziger Straße 15, mit Spaßzauberer Peter Lissek. Eine Show des Rochlitzer „Zauberpeters“ zum...
