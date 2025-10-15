Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der B 175 bei Geringswalde wird ab 20. Oktober gebaut (Symbolbild).
An der B 175 bei Geringswalde wird ab 20. Oktober gebaut (Symbolbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
An der B 175 bei Geringswalde wird ab 20. Oktober gebaut (Symbolbild).
An der B 175 bei Geringswalde wird ab 20. Oktober gebaut (Symbolbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Rochlitz
Bundesstraße 175: Autofahrer müssen sich auf weite Wege bei Geringswalde einstellen
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 20. Oktober ist zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Grund ist der schlechte Zustand der Fahrbahn.

An der Bundesstraße 175, die Geringswalde mit Rochlitz verbindet, wird ab 20. Oktober gebaut. Grund ist der schlechte Zustand des Fahrbahnbelages. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mit. „Auf rund 200 Metern wird ab dem Ortsausgang Geringswalde die Asphaltschicht erneuert“, erklärte Lasuv-Mitarbeiterin Sigrid...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
08.10.2025
1 min.
Gefahr durch Totholz: Straße in Geringswalde gesperrt
Wer zum Aussichtsturm gelangen will, sollte derzeit über die Langenauer Straße fahren.
Für Autofahrer wie Fußgänger ist aktuell kein Durchkommen an der Waldstraße zum Aussichtsturm in Geringswalde.
Marion Gründler
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
12:45 Uhr
6 min.
Straßensperrungen in Mittelsachsen
Grafik: Tilo Steiner
NEU: Freiberg: Lößnitzer Straße, Ecke Schulweg 51, Trink- und Abwasseranschluss vom 20. Oktober bis 5. November. Geringswalde: B 175, zwischen Ortsausgang Geringswalde und Altgeringswalde, Fahrbahnerneuerung, Umleitung: S 250 nach Erlau, S 200 nach Altgeringswalde vom 20. bis 24. Oktober. Mittweida: Dresdener Straße, Asphaltsanierung vom 23. bis 30. Oktober. Sophie-Scholl-Straße, Breitband vom 20. Oktober bis 14. November. Oberschöna/OT Langhennersdorf: Hauptstraße, Bauarbeiten vom 20. bis 31. Oktober. Penig: Meischnerstraße 16-18, Kanalsanierung am 23. und 24. Oktober. Striegistal/OT Dittersdorf: Dorfstraße, Bauarbeiten vom 20. Oktober bis 19. Dezember.
FP
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel