Campana-Klangfestival-Zauber auf der Rochsburg

Rochlitz
Schloss Rochsburg bietet eine Auszeit vom Alltagslärm. Das Campana Festival der Klänge vereint Musik, Handwerk und Wohlklang. Ein abwechslungsreiches Programm hält Überraschungen für Groß und Klein bereit.
Beim Campana Festival der Klänge am 4. und 5. Oktober auf Schloss Rochsburg kann man in eine einzigartige Klangwelt eintauchen. Das Publikum erwarten inspirierende Workshops, spontane Konzerte, Klangkünstler und Tiefsinn. Dabei kann man hautnah erleben, wie Musik, Handwerk und Wohlklang verschmelzen und ein Festival in romantisch herbstlicher...
