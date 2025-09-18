Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wegen 800 Gramm Cannabis stand ein Geringswalder jetzt vor Gericht.
Wegen 800 Gramm Cannabis stand ein Geringswalder jetzt vor Gericht.
Rochlitz
Cannabis-Lager entdeckt: Schornsteinfeger bringt Geringswalder vor Gericht
Von Rita Türpe
Da er mehr als die erlaubte Menge Cannabis besaß, hat das Amtsgericht Chemnitz einen 48-jährigen Geringswalder verurteilt. Der Mann hatte auch den Entdecker der Drogen bedroht, beleidigt und verletzt.

50 Gramm Cannabis zum Zweck des Eigenkonsums hätte der Mann aus Geringswalde bei sich zu Hause aufbewahren dürfen. Im August vorigen Jahres stellte die Polizei aber reichlich 800 Gramm auf dem Dachboden und in einem Nebengebäude seines Wohnhauses sicher. Dafür musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.
