Cannabis-Lager entdeckt: Schornsteinfeger bringt Geringswalder vor Gericht

Da er mehr als die erlaubte Menge Cannabis besaß, hat das Amtsgericht Chemnitz einen 48-jährigen Geringswalder verurteilt. Der Mann hatte auch den Entdecker der Drogen bedroht, beleidigt und verletzt.

50 Gramm Cannabis zum Zweck des Eigenkonsums hätte der Mann aus Geringswalde bei sich zu Hause aufbewahren dürfen. Im August vorigen Jahres stellte die Polizei aber reichlich 800 Gramm auf dem Dachboden und in einem Nebengebäude seines Wohnhauses sicher. Dafür musste er sich jetzt vor Gericht verantworten. 50 Gramm Cannabis zum Zweck des Eigenkonsums hätte der Mann aus Geringswalde bei sich zu Hause aufbewahren dürfen. Im August vorigen Jahres stellte die Polizei aber reichlich 800 Gramm auf dem Dachboden und in einem Nebengebäude seines Wohnhauses sicher. Dafür musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.