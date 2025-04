CDU-Fraktion auf Erkundungstour in Rochlitz

In den letzten Jahren hat die Ostvorstadt ihr Gesicht verändert. Einiges wurde gebaut, anderes steht an. Darüber will die CDU mit Bürgern sprechen.

Kommunalpolitik einmal anders. Die Stadtratsfraktion der Rochlitzer CDU lädt für Samstag, den 26. April erstmals zu einem Stadtrundgang ein. „Wir wollen uns in der Ostvorstadt angucken, was in dem Gebiet geplant ist und was bisher gemacht wurde", erklärt Fraktionschef Dr. René Stahlschmidt. „Dabei wollen wir mit den Anwohnern und...