Chursdorfer Straße: Erneuter Millionen-Ausbau in Penig geplant

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Penig wird die Chursdorfer Straße weiter ausgebaut. Rund 460 Meter Straße, Stützwände und Brücken in Zufahrten werden erneuert. Kostenpunkt: rund 3,8 Millionen Euro.
In Penig wird die Chursdorfer Straße weiter ausgebaut. Rund 460 Meter Straße, Stützwände und Brücken in Zufahrten werden erneuert. Kostenpunkt: rund 3,8 Millionen Euro. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In der Chursdorfer Straße ist auch die Erneuerung von Brücken in Grundstückszufahrten erforderlich.
In der Chursdorfer Straße ist auch die Erneuerung von Brücken in Grundstückszufahrten erforderlich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Ortsdurchfahrt Chursdorfer Straße in Penig wird abschnittsweise grundhaft ausgebaut. Einige Abschnitte sind bereits fertig, 2028 soll es weitergehen.
Die Ortsdurchfahrt Chursdorfer Straße in Penig wird abschnittsweise grundhaft ausgebaut. Einige Abschnitte sind bereits fertig, 2028 soll es weitergehen. Bild: Tilo Steiner
In der Dittmannsdorfer Straße müssen die Stützwände erneuert werden.
In der Dittmannsdorfer Straße müssen die Stützwände erneuert werden. Bild: Julia Czaja
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll 2027 durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll 2027 durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
In Penig wird die Chursdorfer Straße weiter ausgebaut. Rund 460 Meter Straße, Stützwände und Brücken in Zufahrten werden erneuert. Kostenpunkt: rund 3,8 Millionen Euro.
In Penig wird die Chursdorfer Straße weiter ausgebaut. Rund 460 Meter Straße, Stützwände und Brücken in Zufahrten werden erneuert. Kostenpunkt: rund 3,8 Millionen Euro. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In der Chursdorfer Straße ist auch die Erneuerung von Brücken in Grundstückszufahrten erforderlich.
In der Chursdorfer Straße ist auch die Erneuerung von Brücken in Grundstückszufahrten erforderlich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Ortsdurchfahrt Chursdorfer Straße in Penig wird abschnittsweise grundhaft ausgebaut. Einige Abschnitte sind bereits fertig, 2028 soll es weitergehen.
Die Ortsdurchfahrt Chursdorfer Straße in Penig wird abschnittsweise grundhaft ausgebaut. Einige Abschnitte sind bereits fertig, 2028 soll es weitergehen. Bild: Tilo Steiner
In der Dittmannsdorfer Straße müssen die Stützwände erneuert werden.
In der Dittmannsdorfer Straße müssen die Stützwände erneuert werden. Bild: Julia Czaja
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll 2027 durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll 2027 durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Chursdorfer Straße: Erneuter Millionen-Ausbau in Penig geplant
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Straßenbau in Chursdorf war bisher eines der teuersten Projekte der Stadt. Nun plant Penig mit 3,8 Millionen Euro eine Fortsetzung. Doch das ist nicht die einzige Großbaustelle in nächster Zeit.

Die Bewohner des Peniger Ortsteils Chursdorf mussten schon im Jahr 2024 viel Geduld aufbringen. Es brauchte mehrere Monate, bis die Chursdorfer Straße auf mehreren hundert Metern ausgebaut und letztlich wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der grundhafte Ausbau war zum damaligen Zeitpunkt das mit Abstand teuerste Straßenbauprojekt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
2 min.
Eltern in Penig atmen auf: Schulweg zur Grundschule wird sicherer
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Grundschüler in Penig kommen schwer über die Straße. Nun soll die Bahnhofstraße ausgebaut werden. Wann geht es los und wie geht es danach weiter?
Julia Czaja, Grit Baldauf
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
18.09.2025
2 min.
Dittmannsdorfer Straße in Penig: Neue Stützwände machen Weg für Straßensanierung frei
In der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden sämtliche Stützwände erneuert.
Fehlende Steine, zahlreiche Risse: Die Stützwände in der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden erneuert, um den Hang zu stabilisieren. Doch die neuen Stützwände sind erst der Anfang.
Julia Czaja
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
Mehr Artikel