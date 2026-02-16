Cocktailbar und Partyhits: Ostertanz in Wechselburg

Rochlitz
Der Osterhase tanzt in Wechselburg: Am 28. März wird das Schützenhaus zur Partyzone mit DJs und Cocktailbar. Der Kartenverkauf hat begonnen.
Wenn der Osterhase mit von der Partie ist, eine Cocktailbar aufgebaut ist und Partyhits gespielt werden, dann ist wieder Ostertanz in Wechselburg. Am Samstag, 28. März, steigt im Schützenhaus die große Sause, die von den DJs Heiko Dehn, Jens Görke und Danilo Döhling organisiert wird. Der Kartenvorverkauf hat mittlerweile begonnen. Tickets...
