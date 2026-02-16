MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 28. März steigt in Wechselburg der Ostertanz. Karten sind bereits erhältlich.
Am 28. März steigt in Wechselburg der Ostertanz. Karten sind bereits erhältlich. Bild: Danilo Döhling
Am 28. März steigt in Wechselburg der Ostertanz. Karten sind bereits erhältlich.
Am 28. März steigt in Wechselburg der Ostertanz. Karten sind bereits erhältlich. Bild: Danilo Döhling
Rochlitz
Cocktailbar und Partyhits: Ostertanz in Wechselburg
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Osterhase tanzt in Wechselburg: Am 28. März wird das Schützenhaus zur Partyzone mit DJs und Cocktailbar. Der Kartenverkauf hat begonnen.

Wenn der Osterhase mit von der Partie ist, eine Cocktailbar aufgebaut ist und Partyhits gespielt werden, dann ist wieder Ostertanz in Wechselburg. Am Samstag, 28. März, steigt im Schützenhaus die große Sause, die von den DJs Heiko Dehn, Jens Görke und Danilo Döhling organisiert wird. Der Kartenvorverkauf hat mittlerweile begonnen. Tickets...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
02.02.2026
4 min.
„Endlich ist was los in Wechselburg“: Bowlingbahn „Gut Holz“ ist wieder offen und lockt mit Sport und deutscher Küche
Die Kegel- und Bowlingbahn „Gut Holz“ in Wechselburg hat wieder geöffnet. Auch eine Geburtstagsrunde aus Rochlitz freut sich über das wiederbelebte Angebot.
Monatelang stand die Kegel- und Bowlingbahn in Wechselburg leer. Nun gibt es gute Nachrichten: „Gut Holz“ hat wieder geöffnet. Die Sportgaststätte zieht Bowlingfans und Genießer gleichermaßen an.
Julia Czaja
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
26.01.2026
4 min.
„Wechselburg wird seine Strahlkraft behalten“: Bürgermeister Daniel Bergert sieht für die Gemeinde auch nach der Klosterschließung Hoffnung
Daniel Bergert ist seit Juni 2022 Bürgermeister von Wechselburg. Er sieht Hoffnungsschimmer für die Gemeinde.
Das Kloster in Wechselburg schließt seine Tore, doch Bürgermeister Daniel Bergert (CDU) blickt optimistisch in die Zukunft der Gemeinde. Welche Chancen bleiben trotz des Verlusts?
Julia Czaja
Mehr Artikel