Colditz: Bläserphilharmonie spielt Konzert „Sagenhaft“

Die Sächsische Bläserphilharmonie spielt Ende März in der „Arche“ Hausdorf. Peter Sommerer dirigiert, Hornistin Marie-Luise Kahle ist Solistin.

Die Sächsische Bläserphilharmonie gastiert am Freitag, 27. März, in der Arche Hausdorf. Wie die Colditzer Stadt, Land, Schloss als Veranstalterin mitteilte, beginnt das Anrechtskonzert „Sagenhaft“ um 19.30 Uhr. Dirigent ist Peter Sommerer, Solistin die Hornistin Marie-Luise Kahle. Zu hören sind Richard Strauss‘ „Till Eulenspiegels...