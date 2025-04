Colditz: Einbruch in Firma

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam in die Lagerhalle einer Firma ein und stahlen verschiedene Bauteile.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gewaltsam in die Lagerhalle einer Firma ein und stahlen verschiedene Bauteile im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Als Tatzeitraum gibt die Polizeidirektion Leipzig den 18. März ab 18.15 Uhr bis zum 19. März gegen 6.45 Uhr an. Durch das Aufbiegen des Maschendrahtzaunes verschafften...