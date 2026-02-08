Colditz: Jugendlicher verletzt sich bei Sprengung von Zigarettenautomat

Rochlitz
Mitten in der Nacht zerriss eine Explosion die Stille in Zschadraß bei Colditz. Wenig später schnappte die Polizei zwei Verdächtige.
Ein ohrenbetäubender Knall hat jetzt die Anwohner der Collmener Straße in Zschadraß hochgeschreckt. Denn in der Nacht zum Samstag flog gegen 3.45 Uhr in dem Colditzer Ortsteil ein Zigarettenautomat in die Luft. Wenig später trafen Polizisten zwei Jugendliche in der Nähe des Tatorts an. Wie ein Polizeisprecher erklärte, kommen der 17-Jährige...
