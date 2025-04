Colditz: Nach Winterpause kommt Kreuzung von B 107 und B 176 an die Reihe

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kündigt die nächste Bauphase an den Bundesstraßen 107 und 176 in Colditz an. Die Verkehrsführung wird angepasst. Was bedeutet das für Einwohner und Pendler?

Die Winterpause ist vorbei. Der Ausbau der Bundesstraße 107, also der Leipziger Straße, in Colditz geht am 31. März weiter. Das kündigt das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an. Demnach beginnt der Umbau der Bundesstraßen-Kreuzung von B 107 und B 176. Die B 176 ist die Lausicker Straße. Die Winterpause ist vorbei. Der Ausbau der Bundesstraße 107, also der Leipziger Straße, in Colditz geht am 31. März weiter. Das kündigt das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) an. Demnach beginnt der Umbau der Bundesstraßen-Kreuzung von B 107 und B 176. Die B 176 ist die Lausicker Straße.