Crystal und Kokain im Küchenschrank: 38-Jährige aus Döbeln erneut vor Gericht

Lagerten in einer Döbelner Wohnung nur Vorräte für den Eigenbedarf oder liefen von hier aus weit größere Drogen-Geschäfte? Im Prozess am Chemnitzer Landgericht stand erst einmal Aussage gegen Aussage.

Crystal Meth und Kokain, teils im Küchenschrank verwahrt, teils in anderen Behältnissen verpackt: Bei der Durchsuchung ihrer Döbelner Wohnung im Februar 2022 fanden Polizisten Drogen in einer Menge, die später als „nicht gering" eingestuft wurde. Ob die Vorräte vor allem für den Eigenkonsum bestimmt waren oder von hier aus größere...