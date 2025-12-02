Da isser wieder: Superblitzer von Mittelsachsen steht vor einer Schule

Es scheint, als wäre diese Ortsdurchfahrt für Raserei bekannt: Mit dem Einsatz des Blitzer-Anhängers an der Stelle hat der Landkreis schon Erfahrung. Nun kommt es zur Neuauflage in der Tempo-30-Zone.

Der im Volksmund als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz" bekannte Superblitzer des Landkreises hat erneut den Standort gewechselt. Doch der aktuelle Einsatzort ist wohlbekannt. Erst im Frühjahr dieses Jahres war das mobile Blitzgerät des Landkreises vor der Grundschule Erlau positioniert und erfasste dabei unter anderem einen Autofahrer...