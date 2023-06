Dachstuhlbrand in Leisnig: Ursache noch unklar

Die Ursache des Dachstuhlbrandes, der sich am Donnerstagabend in Leisnig ereignet hat, ist weiter unklar. Ein Brandursachenermittler, der am Freitag vor Ort war, konnte noch keine abschließenden Ergebnisse vorlegen. Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstag gegen 18.25 Uhr in der Johannes-R.-Becher-Straße im Einsatz. Im Dachgeschoss eines...