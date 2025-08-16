„Das ist Genussschwimmen in Bestzeit“: Stundenschwimmen im Peniger Freibad bricht alle Rekorde

Rochlitz
Schwimmen ohne Wettbewerb? Von wegen! Im Peniger Freibad geben 80 Schwimmer alles. Die Teams, darunter die „Sinkenden Hoffnungsträger“, sorgen für Überraschungen. Mittendrin: Reporterin Julia Czaja.
Während Lutz Preiß seinen selbst gebackenen Apfelkuchen unter die Leute bringt, lässt sich Rosalie von ihrem Papa Oliver den Schwimmring anlegen. Ich versuche mich derweil bei 35 Grad Celsius Außentemperatur an das 24 Grad Celsius „kalte“ Wasser zu gewöhnen. Währenddessen hüpft die siebenjährige Hela aufgeregt am Beckenrand hin und...
