„Das ist kein Zauber, sondern Logik“: Bekannter Pferdetrainer Timo Ameruoso zu Gast in Seelitz bei Rochlitz

Timo Ameruoso will den Umgang mit Pferden verändern. Der durch Fernsehauftritte bekannte Autor und Trainer vermittelt in seinem Workshop, dass Dominanz keine Bindung schafft. Sein Credo: Pferdepsychologie statt Zauberei.

„Es ist keine Zauberei, sondern Logik.“ Timo Ameruoso sieht sich auch nicht als Pferdeflüsterer, sondern als Pferdepsychologe und Forscher. Am Samstag war der Buchautor, Trainer und Visionär, wie er sich selbst bezeichnet, beim Reit- und Fahrverein Seelitz zu Gast. Yvonne Halfter, selbst ausgebildete Pferdetherapeutin nach Ameruoso, hatte...