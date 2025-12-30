„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz

Rochlitz
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Sie tragen Sonnenschein in Eimern ins Rathaus, versuchen, Salz anzubauen, und reiten dem Kaiser auf Steckenpferden entgegen: Die Schildbürger sind für ihre Streiche bekannt. Wenn Jürgen Schmidt an seine Odyssee denkt, einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz zu bekommen, muss er unwillkürlich an eben jene Bürger denken....
