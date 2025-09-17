„Das kulturelle Leben wird wegbrechen“: So blicken die Wechselburger auf das Ende des Klosters

Der Rückzug der Mönche aus Wechselburg war eine Hiobsbotschaft. Denn das Kloster hat eine immense Bedeutung für Tourismus und Gemeindeleben. Welche Hoffnungen und Sorgen haben die Menschen vor Ort?

Als bekannt wurde, dass sich die Mönche der Ettaler Abtei aus Wechselburg zurückziehen und das Benediktinerkloster vom Ettaler Mutterhaus aufgegeben wird, war es der sprichwörtliche Paukenschlag. Damit geht nach mehr als 30 Jahren eine Ära zu Ende. Wie reagieren die Wechselburger auf diese Entwicklung? Welche Befürchtungen und Hoffnungen...