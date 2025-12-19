MENÜ
  • „Das Loslassen fällt schon schwer“: Mona Kramer übergibt Leitung für Wechselburger Kita „Buratino“ an Susan Franke

Nach 42 Dienstjahren verlässt Mona Kramer (links) Kita und Hort „Buratino“ in Wechselburg. Ihre Nachfolgerin ist Susan Franke.
Die Eröffnung des neuen Hortes war ein Meilenstein für Mona Kramer – und zugleich ihr Abschied von der Einrichtung „Buratino“.
Die Einrichtung Buratino in Wechselburg vereint Krippe, Kita und Hort unter einem Dach.
Das Außengelände des Hortes musste von Grund auf neu gestaltet werden. Hier soll nun noch ein erlebnispädagogischer Garten entstehen.
Rochlitz
„Das Loslassen fällt schon schwer“: Mona Kramer übergibt Leitung für Wechselburger Kita „Buratino“ an Susan Franke
Redakteur
Von Julia Czaja
Mona Kramer zieht die Kinder fast magisch an. 42 Jahre lang prägte sie die Wechselburger Kindereinrichtung „Buratino“. Nun übergibt sie den Staffelstab an Susan Franke. Und diese bringt neue Ideen mit.

Wenn Mona Kramer kommt, kann sie sich vor dem Ansturm der Kinder kaum retten. Egal, ob Pepe, Lisbeth oder Alva: Die Krippen-, Kita- und Hortkinder kommen gleichermaßen angeflitzt, wenn Kramer ihre ehemalige Wirkungsstätte besucht. Schließlich gehörte sie sprichwörtlich zum Inventar der Wechselburger Kindereinrichtung „Buratino“, in der...
