„Das Loslassen fällt schon schwer“: Mona Kramer übergibt Leitung für Wechselburger Kita „Buratino“ an Susan Franke

Mona Kramer zieht die Kinder fast magisch an. 42 Jahre lang prägte sie die Wechselburger Kindereinrichtung „Buratino“. Nun übergibt sie den Staffelstab an Susan Franke. Und diese bringt neue Ideen mit.

Wenn Mona Kramer kommt, kann sie sich vor dem Ansturm der Kinder kaum retten. Egal, ob Pepe, Lisbeth oder Alva: Die Krippen-, Kita- und Hortkinder kommen gleichermaßen angeflitzt, wenn Kramer ihre ehemalige Wirkungsstätte besucht. Schließlich gehörte sie sprichwörtlich zum Inventar der Wechselburger Kindereinrichtung „Buratino", in der...