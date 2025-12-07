Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Das sind die schönsten Bilder vom zweiten Adventswochenende in der Region um Rochlitz und Mittweida

Mia (6) staunte nicht schlecht: Auf dem Alten Schloss Penigk sind der Weihnachtsmann und der Grinch, der eigentlich Weihnachten hasst, beste Freunde.
Mia (6) staunte nicht schlecht: Auf dem Alten Schloss Penigk sind der Weihnachtsmann und der Grinch, der eigentlich Weihnachten hasst, beste Freunde. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mia (6) staunte nicht schlecht: Auf dem Alten Schloss Penigk sind der Weihnachtsmann und der Grinch, der eigentlich Weihnachten hasst, beste Freunde.
Mia (6) staunte nicht schlecht: Auf dem Alten Schloss Penigk sind der Weihnachtsmann und der Grinch, der eigentlich Weihnachten hasst, beste Freunde. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 16 Bilder
Update
Rochlitz
Das sind die schönsten Bilder vom zweiten Adventswochenende in der Region um Rochlitz und Mittweida
Redakteur
Von Dietmar Thomas, Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lichterglanz, Musik und Markttreiben: In Mittweida, Frankenberg, Rochlitz und Penig lockten am zweiten Adventswochenende Weihnachtsmärkte. Die besten Schnappschüsse gibt es in unserer Bildergalerie.

Adventszauber, Musik und Markttreiben: Zum zweiten Adventswochenende füllen sich die Weihnachtsmärkte in Mittweida, Frankenberg, Rochlitz und auf dem Alten Schloss Penigk. In Mittweida lockte ein abwechslungsreiches Programm zwischen Lichterglanz und Budenzauber rund um die 14-Meter-Fichte auf der Marktbühne, wo unter anderem Tinae und Roland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Sieben gute Gründe für den Besuch des Frankenberger Weihnachtsmarktes
Kerstin Stief verkaufte im Vorjahr in Frankenberg erzgebirgisches Kunsthandwerk.
Vorfreude ist die schönste. Doch wenn es endlich los geht, ist es unvergleichlich. Der Frankenberger Weihnachtsmarkt findet vom 5. bis 7. Dezember statt. Und darauf können sich die Besucher freuen.
Ingolf Rosendahl
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
11:56 Uhr
6 min.
Auf diesen Straßen in Mittelsachsen gibt es Verkehrsbehinderungen
Auf Absperrungen an einer Baustelle treffen Autofahrer auch in den nächsten Tagen in Mittelsachsen.
Auf vielen Straßen in Mittelsachsen müssen Autofahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt eine Übersicht der „Freien Presse“.
FP
07.12.2025
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
03.12.2025
4 min.
Von Wichtelhaus bis Karpfenschätzen: Sechs Tipps für das zweite Adventswochenende rund um Mittweida und Frankenberg
Der Mittweidaer Weihnachtsmarkt beginnt am Donnerstag.
In den zwei Städten legen sich Engagierte auf Weihnachtsmärkten für tolle Stimmung und Erlebnisse ins Zeug - aber auch die Dörfer locken. Und in einem ehemaligen Umspannwerk glüht es wieder.
Franziska Bernhardt-Muth
11:50 Uhr
4 min.
Flöha: Neuer Marktplatz erlebt Feuertaufe
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher.
Die Stadt Flöha verfügt endlich über einen Marktplatz. Zur offiziellen Eröffnung strömten die Flöhaer und ihre Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer.
Knut Berger
Mehr Artikel