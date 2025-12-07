Das sind die schönsten Bilder vom zweiten Adventswochenende in der Region um Rochlitz und Mittweida

Lichterglanz, Musik und Markttreiben: In Mittweida, Frankenberg, Rochlitz und Penig lockten am zweiten Adventswochenende Weihnachtsmärkte. Die besten Schnappschüsse gibt es in unserer Bildergalerie.

Adventszauber, Musik und Markttreiben: Zum zweiten Adventswochenende füllen sich die Weihnachtsmärkte in Mittweida, Frankenberg, Rochlitz und auf dem Alten Schloss Penigk. In Mittweida lockte ein abwechslungsreiches Programm zwischen Lichterglanz und Budenzauber rund um die 14-Meter-Fichte auf der Marktbühne, wo unter anderem Tinae und Roland...