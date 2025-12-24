Das singende, klingende Bäumchen von Erlau: Familie Schäfer und ihr historischer Christbaumständer

Rochlitz
Mit Video: In Erlau dreht sich der Weihnachtsbaum dank einer gut 120 Jahre alten Mechanik. Und dazu gibt es auch noch ein Glockenspiel. Aber warum wickelt sich die Lichterkette nicht auf?
Mit der „Schokoladenseite“ ist es bei Familie Schäfer aus Erlau nicht getan, wenn es um den Weihnachtsbaum geht. Sie suchen seit einigen Jahren immer die perfekte Tanne – und haben die nun in der Gärtnerei von Falk Horn in Geringswalde gefunden. Der erste Versuch im Sachsenforst war nicht erfolgreich. Warum der Baum von allen Seiten schön...
