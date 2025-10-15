Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das war knapp, wir haben minutenlang gekämpft“: Geringswaldes Schwimmmeister erinnert sich an dramatische Minuten

Lutz Porsche, der Badegäste in 14 Sommern als Schwimmmeister betreute, gibt den Rettungsring an einen möglichen Nachfolger ab.
Lutz Porsche, der Badegäste in 14 Sommern als Schwimmmeister betreute, gibt den Rettungsring an einen möglichen Nachfolger ab. Bild: Marion Gründler
Lutz Porsche, der Badegäste in 14 Sommern als Schwimmmeister betreute, gibt den Rettungsring an einen möglichen Nachfolger ab.
Lutz Porsche, der Badegäste in 14 Sommern als Schwimmmeister betreute, gibt den Rettungsring an einen möglichen Nachfolger ab. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
„Das war knapp, wir haben minutenlang gekämpft“: Geringswaldes Schwimmmeister erinnert sich an dramatische Minuten
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nichts bleibt, wie es war, im Geringswalder Bad. Seit September laufen die Umbauarbeiten. Und nun nimmt auch noch Schwimmmeister Lutz Porsche Abschied. Ein Rück- und Ausblick.

Künftig wird er mehr Zeit haben. Zeit und Gelegenheit für ein etwas skurriles Hobby. Lutz Porsche schaut beim Plattmachen von Maulwurfshügeln nur allzu gern nach, was Maulwürfe aus dem Unterirdischen nach oben ans Tageslicht befördern. So wurde er unlängst im Geringswalder Freibad fündig und fischte eine stumpfe Messingscheibe aus den...
