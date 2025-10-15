„Das war knapp, wir haben minutenlang gekämpft“: Geringswaldes Schwimmmeister erinnert sich an dramatische Minuten

Rochlitz
Nichts bleibt, wie es war, im Geringswalder Bad. Seit September laufen die Umbauarbeiten. Und nun nimmt auch noch Schwimmmeister Lutz Porsche Abschied. Ein Rück- und Ausblick.
Künftig wird er mehr Zeit haben. Zeit und Gelegenheit für ein etwas skurriles Hobby. Lutz Porsche schaut beim Plattmachen von Maulwurfshügeln nur allzu gern nach, was Maulwürfe aus dem Unterirdischen nach oben ans Tageslicht befördern. So wurde er unlängst im Geringswalder Freibad fündig und fischte eine stumpfe Messingscheibe aus den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.