  • Das waren die Kriminalfälle 2025 in Mittelsachsen: Mord, Messerstecherei, Drogenhandel und andere Straftaten

Der Boss einer Familie, die im Internet Drogen im großen Stil verkauft hatte, soll für mehrere Jahre ins Gefängnis. Doch sein Verteidiger legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein.
Der Boss einer Familie, die im Internet Drogen im großen Stil verkauft hatte, soll für mehrere Jahre ins Gefängnis. Doch sein Verteidiger legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein.
Die Verhandlung vor dem Landgericht verfolgte der Messerstecher von Rochlitz regungs- und teilnahmslos.
Die Verhandlung vor dem Landgericht verfolgte der Messerstecher von Rochlitz regungs- und teilnahmslos.
Bereits wenige Stunden nach der Bluttat von Hochweitzschen nahmen Polizisten den Adoptivsohn des Opfers fest. Seither sitzt der Tatverdächtige in U-Haft.
Bereits wenige Stunden nach der Bluttat von Hochweitzschen nahmen Polizisten den Adoptivsohn des Opfers fest. Seither sitzt der Tatverdächtige in U-Haft.
Am Bethaus der Evangeliums-Christen Brüdergemeinde in Döbeln erinnert eine Tafel an die neunjährige Valeriia, die vom Ex-Partner ihrer Mutter ermordet wurde.
Am Bethaus der Evangeliums-Christen Brüdergemeinde in Döbeln erinnert eine Tafel an die neunjährige Valeriia, die vom Ex-Partner ihrer Mutter ermordet wurde.
An der Unfallstelle im Münzbachtal in Freiberg, wird an die Frau erinnert, die im Januar 2023 von einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt wurde, dass sie wenig später verstarb.
An der Unfallstelle im Münzbachtal in Freiberg, wird an die Frau erinnert, die im Januar 2023 von einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt wurde, dass sie wenig später verstarb.
Mit „Tina‘s Ice Laden“ fuhr ein Ehepaar aus Freiberg erheblichen Gewinn ein. Doch lukrative Drogenhandel flog auf, u. a. vertickten sie zwölf Kilo Crystal (Symbolfoto). Der Mann wurde in Bamberg vor dem Landgericht zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt, seine Noch-Ehefrau kam mit einer Bewährungsstrafe davon.
Mit „Tina's Ice Laden" fuhr ein Ehepaar aus Freiberg erheblichen Gewinn ein. Doch lukrative Drogenhandel flog auf, u. a. vertickten sie zwölf Kilo Crystal (Symbolfoto). Der Mann wurde in Bamberg vor dem Landgericht zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt, seine Noch-Ehefrau kam mit einer Bewährungsstrafe davon.
Rochlitz
Das waren die Kriminalfälle 2025 in Mittelsachsen: Mord, Messerstecherei, Drogenhandel und andere Straftaten
Von Alexander Christoph
In Hochweitzschen bei Döbeln endet ein Familienstreit in einer Bluttat. Ein Adoptivsohn wird beschuldigt, seinen Vater mit Pfanne und Toilettendeckel erschlagen zu haben. Auch andere Straftaten hielten 2025 die Ermittler in Atem.

Krimi-Serien im Fernsehen und bei Streamingdiensten faszinieren Millionen. Auch in Mittelsachsen erregten Kriminalfälle Aufsehen, manche bundesweit. Ermittler, Staatsanwälte und Gerichte arbeiteten intensiv in den Dörfern und Städten. Eine Auswahl aufsehenerregender Fälle.
