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Die Hündin Zora hat den Absturz in den Gleichbergbruch fast unbeschadet überstanden.
Die Hündin Zora hat den Absturz in den Gleichbergbruch fast unbeschadet überstanden. Foto: Michelle Kiechle
Die Höhenretter seilten sich zu zweit ab, um Hündin Zora nach oben zu bringen.
Die Höhenretter seilten sich zu zweit ab, um Hündin Zora nach oben zu bringen. Foto: Michelle Kiechle
Blick in den Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg.
Blick in den Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hoesel/Archiv
Hier wurde der Hund gerettet.
Hier wurde der Hund gerettet. Grafik: Ronny Schilder
Weil ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war, rückte die Rochlitzer Feuerwehr aus.
Weil ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war, rückte die Rochlitzer Feuerwehr aus. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Hündin Zora hat den Absturz in den Gleichbergbruch fast unbeschadet überstanden.
Die Hündin Zora hat den Absturz in den Gleichbergbruch fast unbeschadet überstanden. Foto: Michelle Kiechle
Die Höhenretter seilten sich zu zweit ab, um Hündin Zora nach oben zu bringen.
Die Höhenretter seilten sich zu zweit ab, um Hündin Zora nach oben zu bringen. Foto: Michelle Kiechle
Blick in den Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg.
Blick in den Gleisbergbruch auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hoesel/Archiv
Hier wurde der Hund gerettet.
Hier wurde der Hund gerettet. Grafik: Ronny Schilder
Weil ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war, rückte die Rochlitzer Feuerwehr aus.
Weil ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war, rückte die Rochlitzer Feuerwehr aus. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Das Wunder von Rochlitz: Hündin Zora überlebt 25-Meter-Sturz in den Gleisbergbruch
Redakteur
Von Julia Czaja
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Ein Hund ist am Dienstag in den Gleisbergbruch gestürzt. Die Feuerwehr Rochlitz und Höhenretter aus Chemnitz waren vor Ort, um das Tier zu retten. Ein schwieriges Unterfangen im Dunkeln und am Berg.

Spektakulärer Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Sie wurde am späten Dienstagabend zum Rochlitzer Berg gerufen, nachdem ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war. Gemeinsam mit der Höhenrettung aus Chemnitz rückten die Einsatzkräfte aus und versuchten, das Tier zu retten. Doch der Einsatz gestaltete sich vor Ort aufgrund der Dunkelheit...
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