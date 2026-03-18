Das Wunder von Rochlitz: Hündin Zora überlebt 25-Meter-Sturz in den Gleisbergbruch

Ein Hund ist am Dienstag in den Gleisbergbruch gestürzt. Die Feuerwehr Rochlitz und Höhenretter aus Chemnitz waren vor Ort, um das Tier zu retten. Ein schwieriges Unterfangen im Dunkeln und am Berg.

Spektakulärer Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Sie wurde am späten Dienstagabend zum Rochlitzer Berg gerufen, nachdem ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war. Gemeinsam mit der Höhenrettung aus Chemnitz rückten die Einsatzkräfte aus und versuchten, das Tier zu retten. Doch der Einsatz gestaltete sich vor Ort aufgrund der Dunkelheit... Spektakulärer Einsatz für die Rochlitzer Feuerwehr: Sie wurde am späten Dienstagabend zum Rochlitzer Berg gerufen, nachdem ein Hund in den Gleisbergbruch gestürzt war. Gemeinsam mit der Höhenrettung aus Chemnitz rückten die Einsatzkräfte aus und versuchten, das Tier zu retten. Doch der Einsatz gestaltete sich vor Ort aufgrund der Dunkelheit...