„Der beste Abenteuerspielplatz der Welt“: Wechselburger erinnern sich an einzigartige Erlebnisse im Schlosspark

Viele Wechselburger erinnern sich beim Parkseminar an ihre Kindheit im Schlosspark. Abenteuer in Wald und an Mulde prägten sie. Heute sehen sie neue Möglichkeiten für den Park. Welche sind das?

Für „ihren" Park hat sich Conny Grahm extra frei genommen. Und Orthesen, Kraftmessgeräte sowie Gymnastikbälle gegen Gartenschere und Spaten getauscht. Gemeinsam mit Renate Groeneveld rückt die Ergotherapeutin mit eigener Praxis in Wechselburg kleinen Ablegern von Eichen zu Leibe, um einen Teil des Schlossparks zu verschönern. Die zwei...