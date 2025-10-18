Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • „Der beste Abenteuerspielplatz der Welt“: Wechselburger erinnern sich an einzigartige Erlebnisse im Schlosspark

Michael Zieger (links) und Marcus Theuer haben wundervolle Kindheitserinnerungen an ihre Abenteuer im Schlosspark Wechselburg. Und Wünsche für die Zukunft.
Michael Zieger (links) und Marcus Theuer haben wundervolle Kindheitserinnerungen an ihre Abenteuer im Schlosspark Wechselburg. Und Wünsche für die Zukunft. Bild: Julia Czaja
Michael Zieger (links) und Marcus Theuer haben wundervolle Kindheitserinnerungen an ihre Abenteuer im Schlosspark Wechselburg. Und Wünsche für die Zukunft.
Michael Zieger (links) und Marcus Theuer haben wundervolle Kindheitserinnerungen an ihre Abenteuer im Schlosspark Wechselburg. Und Wünsche für die Zukunft. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
„Der beste Abenteuerspielplatz der Welt“: Wechselburger erinnern sich an einzigartige Erlebnisse im Schlosspark
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Wechselburger erinnern sich beim Parkseminar an ihre Kindheit im Schlosspark. Abenteuer in Wald und an Mulde prägten sie. Heute sehen sie neue Möglichkeiten für den Park. Welche sind das?

Für „ihren“ Park hat sich Conny Grahm extra frei genommen. Und Orthesen, Kraftmessgeräte sowie Gymnastikbälle gegen Gartenschere und Spaten getauscht. Gemeinsam mit Renate Groeneveld rückt die Ergotherapeutin mit eigener Praxis in Wechselburg kleinen Ablegern von Eichen zu Leibe, um einen Teil des Schlossparks zu verschönern. Die zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
25.09.2025
4 min.
Freie Trauungen, Theater und Lichterfest: „Der Schlosspark Wechselburg bietet für vieles die passende Kulisse“
Freie Trauungen, Lichterfest oder Theateraufführungen? Die Wechselburger haben viele Ideen, wie der Schlosspark Wechselburg künftig genutzt werden könnte.
Der Schlosspark Wechselburg liegt ebenso wie das Schloss im Dornröschenschlaf. Doch der Park soll fit für den Klimawandel gemacht werden - und sich dem Tourismus öffnen. Ideen dazu gibt es viele.
Julia Czaja
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
16.10.2025
2 min.
Pflegedienst an der Natur: Parkseminar in Wechselburg
Beim sächsischen Parkseminar soll am Wochenende der Schlosspark von Wechselburg gepflegt werden.
Der Schlosspark von Wechselburg ist an einem Programm zur Anpassung an den Klimawandel beteiligt. Auch beim dritten sächsischen Parkseminar soll ein Stück Zukunft gepflanzt werden.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Mehr Artikel