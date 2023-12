Der große Wurf beim Nikolaussportfest in Rochlitz

Etwa 100 Kinder tobten sich mal richtig aus.

Etwa 100 Kinder tummelten sich fröhlich und quirlig am Montag in Rochlitz bei dem Nikolaussport- und Spielefest des Vereins BSC Motor Rochlitz in der Sporthalle „Am Regenbogen“. Zwei Hüpfburgen begeisterten die Kinder ebenso wie die Attraktionen an den sieben verschiedenen Mitmach-Stationen.