Der Rochlitzer Berg ruft, der Trabi kommt auch: Fünf Tipps für den Saisonstart

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Der Rochlitzer Berg ist weithin sichtbar, vor allem der Friedrich-August-Turm.
Der Rochlitzer Berg ist weithin sichtbar, vor allem der Friedrich-August-Turm. Foto: Mario Hösel/Archiv
HVV-Geschäftsführerin Ilke Schulz (li.) und Mitarbeiterin Anja Schwulst freuen sich auf die neue Saison auf dem Rochlitzer Berg.
HVV-Geschäftsführerin Ilke Schulz (li.) und Mitarbeiterin Anja Schwulst freuen sich auf die neue Saison auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hösel/Archiv
Die Stationen und Parkplätze am Rochlizer Park (Quelle: Eigene Recherche).
Die Stationen und Parkplätze am Rochlizer Park (Quelle: Eigene Recherche). Grafik: Nina Pogrebnaya/Freie Presse
Bastian Rakow ist als Gästeführer auf dem Rochlitzer Berg unterwegs.
Bastian Rakow ist als Gästeführer auf dem Rochlitzer Berg unterwegs. Foto: Julia Czaja/Archiv
Sebastian Mai von der TVS Trabantvermietung Sachsen.
Sebastian Mai von der TVS Trabantvermietung Sachsen. Foto: Mario Hösel/Archiv
Sandra Enghardt ist Inhaberin des "Türmerhaus" auf dem Rochlitzer Berg.
Sandra Enghardt ist Inhaberin des "Türmerhaus" auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hösel/Archiv
Das Café Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg: Claudia Fröhlich-Keucher an der Softeismaschine.
Das Café Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg: Claudia Fröhlich-Keucher an der Softeismaschine. Foto: Mario Hösel/Archiv
Der Rochlitzer Berg ist weithin sichtbar, vor allem der Friedrich-August-Turm.
Der Rochlitzer Berg ist weithin sichtbar, vor allem der Friedrich-August-Turm. Foto: Mario Hösel/Archiv
HVV-Geschäftsführerin Ilke Schulz (li.) und Mitarbeiterin Anja Schwulst freuen sich auf die neue Saison auf dem Rochlitzer Berg.
HVV-Geschäftsführerin Ilke Schulz (li.) und Mitarbeiterin Anja Schwulst freuen sich auf die neue Saison auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hösel/Archiv
Die Stationen und Parkplätze am Rochlizer Park (Quelle: Eigene Recherche).
Die Stationen und Parkplätze am Rochlizer Park (Quelle: Eigene Recherche). Grafik: Nina Pogrebnaya/Freie Presse
Bastian Rakow ist als Gästeführer auf dem Rochlitzer Berg unterwegs.
Bastian Rakow ist als Gästeführer auf dem Rochlitzer Berg unterwegs. Foto: Julia Czaja/Archiv
Sebastian Mai von der TVS Trabantvermietung Sachsen.
Sebastian Mai von der TVS Trabantvermietung Sachsen. Foto: Mario Hösel/Archiv
Sandra Enghardt ist Inhaberin des "Türmerhaus" auf dem Rochlitzer Berg.
Sandra Enghardt ist Inhaberin des "Türmerhaus" auf dem Rochlitzer Berg. Foto: Mario Hösel/Archiv
Das Café Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg: Claudia Fröhlich-Keucher an der Softeismaschine.
Das Café Waldschlösschen auf dem Rochlitzer Berg: Claudia Fröhlich-Keucher an der Softeismaschine. Foto: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Der Rochlitzer Berg ruft, der Trabi kommt auch: Fünf Tipps für den Saisonstart
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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Mit Regional-Messe und Familienprogramm wird am Samstag die Saison auf dem Rochlitzer Berg eröffnet - egal wie das Wetter wird. Feuerschalen und Glühwein sind schon geordert.

Zehn Grad und Sonne sind derzeit die optimistische Wetterprognose für Samstag. Und die stimmt den Heimat- und Verkehrsverein (HVV) „Rochlitzer Muldental“ zuversichtlich, der die Saisoneröffnung auf dem Rochlitzer Berg auf jeden Fall durchzieht - auch alle Outdoor-Aktivitäten.
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