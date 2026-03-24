Der Rochlitzer Berg ruft, der Trabi kommt auch: Fünf Tipps für den Saisonstart

Rochlitz
Mit Regional-Messe und Familienprogramm wird am Samstag die Saison auf dem Rochlitzer Berg eröffnet - egal wie das Wetter wird. Feuerschalen und Glühwein sind schon geordert.
Zehn Grad und Sonne sind derzeit die optimistische Wetterprognose für Samstag. Und die stimmt den Heimat- und Verkehrsverein (HVV) „Rochlitzer Muldental“ zuversichtlich, der die Saisoneröffnung auf dem Rochlitzer Berg auf jeden Fall durchzieht - auch alle Outdoor-Aktivitäten.
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