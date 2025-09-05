Die Hartharena-Debatte zeigt den verrohten Diskurs: Vor allem Ängste statt Argumente

Rochlitz
Die Hitze in der Hartharena zeigte, wie schnell Angst, Vorurteile und Parolen jede sachliche Debatte ersticken können. Dabei könnte Zuzug den ländlichen Raum auch stärken - wenn man ihn zulässt.
Die Debatte um die geplante Unterkunft im „Hamimex“-Gebäude zeigt schmerzhaft, wie begrenzt Solidarität mancherorts inzwischen ist. In Hartha endet sie für manche offenbar an der Stadtgrenze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.