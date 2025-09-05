Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Knapp 850 Menschen wollten laut Polizei am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in Hartha dabei sein.
Knapp 850 Menschen wollten laut Polizei am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in Hartha dabei sein. Bild: Manuel Niemann
Knapp 850 Menschen wollten laut Polizei am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in Hartha dabei sein.
Knapp 850 Menschen wollten laut Polizei am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in Hartha dabei sein. Bild: Manuel Niemann
Meinung
Rochlitz
Die Hartharena-Debatte zeigt den verrohten Diskurs: Vor allem Ängste statt Argumente
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hitze in der Hartharena zeigte, wie schnell Angst, Vorurteile und Parolen jede sachliche Debatte ersticken können. Dabei könnte Zuzug den ländlichen Raum auch stärken - wenn man ihn zulässt.

Die Debatte um die geplante Unterkunft im „Hamimex“-Gebäude zeigt schmerzhaft, wie begrenzt Solidarität mancherorts inzwischen ist. In Hartha endet sie für manche offenbar an der Stadtgrenze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
4 min.
Proteste in Hartha: Asylunterkunftspläne ernten vor und in der Hartharena lautstarke Kritik
Hunderte waren in die Hartharena gekommen. Sie wollten sich nicht nur informieren, sondern drängten auch auf eine Entscheidung – gegen die geplante Unterkunft.
Der Kauf des „Hamimex“-Gebäudes zur Unterbringung von Geflüchteten sorgt für lautstarke Proteste: Rechtsextreme protestierten vor der Hartharena, während innen die Stimmung ebenfalls hochkochte.
Manuel Niemann
03.09.2025
4 min.
Geplante Flüchtlingsunterkunft in Hartha: Das steckt hinter dem Kauf des „Hamimex“
Viel diskutiert im Netz: die Nähe der geplanten Unterkunft zur Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ gleich nebenan in der Dresdner Straße.
Der Landkreis möchte Asylsuchende in Hartha unterbringen. Dafür kauft eine Tochtergesellschaft das „Hamimex“ in der Dresdner Straße. Dazu beantwortet die „Freie Presse“ die wichtigsten Fragen.
Manuel Niemann
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel