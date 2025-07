„Die Menschen machen es Dieben oft sehr einfach“ – Polizei gibt in Penig Sicherheitstipps für Sommer und Urlaub

Vorsicht vor Langfingern: Sommerfeste und Konzerte sind Hochsaison für Taschendiebe. Polizistinnen geben in Penig Tipps, wie sich Besucher bei Veranstaltungen besser schützen können.

Offene Taschen im Einkaufswagen, das Portemonnaie griffbereit in der Jackentasche: Polizeihauptmeisterin Katrin Standke-Ulbricht hat schon so manches Mal Situationen beobachtet, die für Kunden böse enden können. Als Bürgerpolizistin für Penig, Wechselburg und Lunzenau ist sie häufig in den dortigen Supermärkten unterwegs, um auf die Gefahr...