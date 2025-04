Die Rochsburger Bienenburg: Wie kommt der Honig in die Gläser?

Am Dienstag, 22. April gibt es ab 14 Uhr Wissenswertes über Schloss Rochsburg zu erfahren. Aber was haben Bienen damit zu tun?

Rochsburg.

Wie hat man früher auf einer Burg gelebt und was hat es mit der Rettung der Rochsburg auf sich? Wer erfahren will, wie der leckere Honig in das Glas kommt und die Bienen bei der Arbeit beobachten möchte, ist am Dienstag, 22. April, ab 14 Uhr auf Schloss Rochsburg richtig. Bei dem Ausflug erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das angrenzende Naturschutzgebiet und welche Bäume und Pflanzen für die Bienen ein wichtiger Nahrungsmittellieferant sind, heißt es in der Vorankündigung. Auch die Arbeit mit Bienenwachs und das Verkosten von Honig sollen dabei nicht zu kurz kommen. Der Eintritt beträgt 7 Euro pro Person. Tickets sind im Online-Shop von Schloss Rochsburg erhältlich. (fp)