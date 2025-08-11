Diese drei Grundschulen in Mittelsachsen starten unter neuer Leitung

Für rund 2400 Kinder beginnt am Montag in Mittelsachsen erstmals der Schulalltag. Auch 64 neu eingestellte Pädagogen starten ins neue Schuljahr. Die meisten kommen an die Oberschulen, wo zuvor auch die meisten Lehrer in den Ruhestand gegangen sind.

Dieser Start ins neue Schuljahr ist für Cindy Ramminger-Schlimper ähnlich aufregend wie für die Schulanfänger an der Grundschule in Hartha. Denn die 30-Jährige stellt sich den Eltern als neue Schulleiterin vor, und der erste Eindruck, den sie dabei vermittelt, wiegt schwer. „Da bin ich schon nervös", sagte die gebürtige Penigerin. Dabei...