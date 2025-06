Diese jungen Leute haben ihr Abitur in Penig bestanden

18 Absolventen des Freien Gymnasiums Penig haben ihr Abitur erfolgreich bestanden. Am Samstag feierten sie diesen Meilenstein gebührend.

Sie haben Nerven bewahrt, geschwitzt, improvisiert und gebüffelt. Nun ist es geschafft: 18 junge Leute haben ihr Abitur am Freien Gymnasium Penig bestanden. Dies wurde am Samstag im Kultur- und Schützenhaus ausgiebig gefeiert – in festlichen Roben und mit dem einen oder anderen Glas Sekt.