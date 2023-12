Diesel verteilt sich an Tankstelle: Feuerwehr aus Penig im Einsatz

Verunreinigtes Wasser drohte, in die Abflüsse zu laufen. Auch eine Fachfirma wurde herbeigerufen.

Zu ihrem 101. Einsatz in diesem Jahr sind jetzt Peniger Feuerwehren gerufen worden. Alarmiert wurden sie am Freitag kurz vor 16 Uhr. Im Bereich der Automatentankstelle im Gewerbegebiet Wernsdorf war Diesel ausgelaufen. „Es gab einen Defekt an der Tankstelle und Autofahrer hatten den Diesel breitgefahren“, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Cramer...