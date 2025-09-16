Digitales Einkaufen und echtes Erlebnis: Herbstfest auf Hainichs Hof in Langenleuba-Oberhain

Hainichs Hofladen wird digital: Am 21. September wird der neue Zugang mithilfe einer App vorgestellt. Gleichzeitig lockt das Herbstfest mit Bauernmarkt, Livemusik und Zwiebelkuchen.

Der Geflügelhof in Arnsdorf verfügt bereits über eine App, die es Kunden ermöglicht, im Hofladen einzukaufen, auch wenn kein Personal vor Ort ist. Nun kommt im Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain ein weiterer Hofladen hinzu, der künftig ebenfalls mithilfe einer App besucht werden kann. Hainichs Hofladen, der von der Familie Hainich...