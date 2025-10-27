Disco blue in Frauendorf bei Frohburg: 100 Jahre Partygeschichte

Rochlitz
Die Disco blue in Frauendorf ist Kult; und das seit Jahrzehnten. Partygäste feiern dort noch immer bis zum Morgengrauen. Daran hat auch der Pächter des Rochlitzer Bürgerhauses eine Aktie.
80er-Jahre-Partys, Zaubershows, Kabarett, Abschlussbälle, Hochzeiten, Jubiläen und mehr: Tausende feiern jedes Jahr in dem Veranstaltungstempel der Stadt Rochlitz, dem Bürgerhaus. Marco Seifert heißt der Pächter.
