Disco blue in Frauendorf bei Frohburg: 100 Jahre Partygeschichte

Die Disco blue in Frauendorf ist Kult; und das seit Jahrzehnten. Partygäste feiern dort noch immer bis zum Morgengrauen. Daran hat auch der Pächter des Rochlitzer Bürgerhauses eine Aktie.

80er-Jahre-Partys, Zaubershows, Kabarett, Abschlussbälle, Hochzeiten, Jubiläen und mehr: Tausende feiern jedes Jahr in dem Veranstaltungstempel der Stadt Rochlitz, dem Bürgerhaus. Marco Seifert heißt der Pächter. 80er-Jahre-Partys, Zaubershows, Kabarett, Abschlussbälle, Hochzeiten, Jubiläen und mehr: Tausende feiern jedes Jahr in dem Veranstaltungstempel der Stadt Rochlitz, dem Bürgerhaus. Marco Seifert heißt der Pächter.