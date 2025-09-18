Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden sämtliche Stützwände erneuert.
In der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden sämtliche Stützwände erneuert. Bild: Julia Czaja
In der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden sämtliche Stützwände erneuert.
In der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden sämtliche Stützwände erneuert. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Dittmannsdorfer Straße in Penig: Neue Stützwände machen Weg für Straßensanierung frei
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fehlende Steine, zahlreiche Risse: Die Stützwände in der Dittmannsdorfer Straße in Penig werden erneuert, um den Hang zu stabilisieren. Doch die neuen Stützwände sind erst der Anfang.

Wenn die Stützwand bröckelt, könnte der Hang darüber ins Rutschen geraten. Und dabei einige Häuser mit sich reißen. Was dramatisch klingt, ist in Penig tatsächlich nicht zu unterschätzen. In der Dittmannsdorfer Straße hatten die Stützwände zu beiden Seiten der Straße ihre besten Tage hinter sich. Einzelne Steine waren verrutscht, und...
