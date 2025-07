Döbeln: Fünf Müllcontainer gehen in Flammen auf

In der Nacht zum Montag brannten im Stadtgebiet an vier Stellen Container für Recyclingmüll.

In der Nacht zum Montag, gegen 1 Uhr, wurden zahlreiche Anwohner der Neubaublöcke in Döbeln-Nord aus dem Schlaf gerissen. Laute Knallgeräusche hatten die Menschen in der Vyskover Straße geweckt. Wie die Polizei mitteilte, brannten im Stadtgebiet an vier Stellen insgesamt fünf Container für Recyclingmüll. Betroffen waren Stellplätze in der...