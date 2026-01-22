MENÜ
Ermittlungen nach mehreren Mülltonnenbränden in Döbeln laufen.
Ermittlungen nach mehreren Mülltonnenbränden in Döbeln laufen. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Rochlitz
Döbeln: Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht
Von Farhard Salmanian
In Döbeln brannten in der Nacht mehrere Mülltonnen. Die Polizei ermittelt – auch wegen eines möglichen Zusammenhangs mit einem anderen Fall.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Döbeln mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst in der Terrassenstraße zehn Tonnen in Brand, die Feuerwehr löschte. Später bemerkte ein Anwohner in der Staupitzstraße eine brennende Tonne und löschte sie selbst. Gegen 2.10 Uhr wurde ein weiterer Brand...
