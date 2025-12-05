Döbeln: Polizei zieht um

Rochlitz
Am 8. Dezember bezieht das Polizeirevier Döbeln einen neuen Standort. Auch die Telefonnummer ändert sich. Bleibt die Erreichbarkeit des Reviers trotzdem durchgehend gewährleistet?
Das Polizeirevier Döbeln zieht am Montag, 8. Dezember, von der Burgstraße in die Eichbergstraße 14 um. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz sind die Mitarbeitenden am Vormittag noch in der Burgstraße erreichbar. Ab 14 Uhr wird der Dienstbetrieb am neuen Standort aufgenommen. Die Erreichbarkeit des Reviers bleibt durchgehend...
