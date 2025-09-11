Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Fahrbahn auf der Seupahner Straße in Königsfeld.
Die neue Fahrbahn auf der Seupahner Straße in Königsfeld. Bild: Angela Krenkel/Stadtverwaltung
Rochlitz
Dorf bei Rochlitz: Schnelles Internet und neue Straße
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Clever gelöst: Der Breitbandausbau in Königsfeld ist fast abgeschlossen. Und statt Flickenteppich hat Seupahn nun sogar eine neue Fahrbahn.

Bis Ende Oktober soll der Breitbandausbau in vielen Dörfern der Gemeinde Königsfeld bei Rochlitz abgeschlossen sein. „Derzeit läuft schon das sogenannte Einblasen der Glasfasern“, erklärt Bürgermeister Frank Ludwig. Auch im Ortsteil Seupahn musste für Kabelarbeiten eine Anliegerstraße aufgegraben werden. „Das Breitband von...
