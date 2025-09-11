Dorf bei Rochlitz: Schnelles Internet und neue Straße

Rochlitz
Clever gelöst: Der Breitbandausbau in Königsfeld ist fast abgeschlossen. Und statt Flickenteppich hat Seupahn nun sogar eine neue Fahrbahn.
Bis Ende Oktober soll der Breitbandausbau in vielen Dörfern der Gemeinde Königsfeld bei Rochlitz abgeschlossen sein. „Derzeit läuft schon das sogenannte Einblasen der Glasfasern“, erklärt Bürgermeister Frank Ludwig. Auch im Ortsteil Seupahn musste für Kabelarbeiten eine Anliegerstraße aufgegraben werden. „Das Breitband von...
