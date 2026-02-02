Drei Verletzte bei Frontalcrash bei Gröblitz

Rochlitz
Auf der Mittweidaer Straße kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Der Citroen war in den Gegenverkehr geraten.
Am Montag hat sich gegen 10.18 Uhr auf der Mittweidaer Straße bei Gröblitz (Gemeinde Seelitz) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Citroen-Fahrer (90) war aus Richtung Rochlitz kommend in Richtung Mittweida unterwegs gewesen, als er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Citroen mit dem Renault einer 70-jährigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.