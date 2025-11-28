Duo bringt Hohen Norden nach Geringswalde

Linda Blixt und Stefan Johansson stellen mit der „Schwedischen Weihnacht“ ihr aktuelles Programm vor. Sie entführen ihre Zuhörer in nordische Weiten.

Die etwas andere Musik im Advent: Melodien vom Hohen Norden erwarten die Fans des Duos „Wikja“ aus Nordschweden. Hinter Wikja stehen Linda Blixt und Stefan Johansson, die nach eigenem Bekunden in ihrem aktuellen Programm „Schwedische Weihnacht“ ein Repertoire an Songs mitbringen, die Ruhe und zugleich Kraft und sprühende Energie...