Edle Hengste in Seelitz: Excalibur, Abraxas und Bon Voyage stellen sich vor

Die Deckhengste des Landgestüts Moritzburg sind in den nächsten Monaten in Seelitz im Einsatz. Am Wochenende kann man fünf Tiere bestaunen.

Züchter, aber auch alle weiteren Pferdefreunde sind am Sonntag in die Reithalle der Seelitzer Freizeit GmbH zur Hengstpräsentation eingeladen. Fünf Hengste werden in der etwa eineinhalbstündigen Veranstaltung vorgestellt: zwei schwere Warmblüter, ein Haflinger, ein Trakehner und ein Hannoveraner. Sie gehören zum Landgestüt Moritzburg und...