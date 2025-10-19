Ein Abend voller Gospelmusik in Schwarzbach – „Gospel Changes“ aus Leipzig zu Gast

In der Schwarzbacher Kirche erklingt am Samstag Gospelmusik. Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig tritt auf. Das Repertoire verspricht eine Mischung aus Tradition und Moderne.

Gospelmusik erklingt kommenden Samstag in der Schwarzbacher Kirche. Wie von der Kirchgemeinde Schwarzbach-Thierbaum zu erfahren war, wird der Chor „Gospel Changes" aus Leipzig zu Gast sein.