Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig kommt nach Schwarzbach.
Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig kommt nach Schwarzbach. Bild: Tilo Scheibe
Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig kommt nach Schwarzbach.
Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig kommt nach Schwarzbach. Bild: Tilo Scheibe
Rochlitz
Ein Abend voller Gospelmusik in Schwarzbach – „Gospel Changes“ aus Leipzig zu Gast
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Schwarzbacher Kirche erklingt am Samstag Gospelmusik. Der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig tritt auf. Das Repertoire verspricht eine Mischung aus Tradition und Moderne.

Gospelmusik erklingt kommenden Samstag in der Schwarzbacher Kirche. Wie von der Kirchgemeinde Schwarzbach-Thierbaum zu erfahren war, wird der Chor „Gospel Changes“ aus Leipzig zu Gast sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
5 min.
Schwarzbach: Mit Hitze gegen den Hausbock – „Wir haben aus den Käfern Popcorn gemacht“
Jan Zimmermann vor dem Poppitzhaus im Museum Schwarzbach. Die Sanierung des Wohnstallhauses läuft nun wieder.
Jan Zimmermann bringt handwerkliches Geschick und Leidenschaft ins Museum Schwarzbach. Am Wochenende wird dort Erntedank gefeiert, und einen Zeitplan für die Gastro im Poppitzhaus gibt es nun auch.
Falk Bernhardt
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
19.09.2025
1 min.
Von Apfelpresse bis Tortenpokal: So läuft der Erntedank in Schwarzbach bei Rochlitz
Kathrin Minkus und Ulf Günther vom Museumsverein in Schwarzbach.
Im Museum Schwarzbach steht am Samstag schon die Apfelpresse. Zum Erntedankfest am Sonntag ist wieder ein Tortenpokal ausgelobt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel