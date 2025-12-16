„Ein Funke Mut“: Friedenslicht kommt nach Wechselburg und Schwarzbach

Rochlitz
Das Friedenslicht aus Bethlehem trifft in Wechselburg ein. Von der Basilika aus wird es weitergereicht. Auch Schwarzbach feiert.
Am Mittwoch, 17. Dezember kommt das Friedenslicht aus Bethlehem in Wechselburg an. Nach der um 17 Uhr beginnenden Roratemesse erreicht das Licht die Basilika. Von dort aus kann es dann in Kindergärten und Senioreneinrichtungen ausgesandt werden. Es kann auch mit nach Hause genommen werden, weshalb am Mittwoch Laternen oder Kerzen mitgebracht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.