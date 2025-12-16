MENÜ
Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Wechselburg und Schwarzbach.
Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach Wechselburg und Schwarzbach.
Rochlitz
„Ein Funke Mut“: Friedenslicht kommt nach Wechselburg und Schwarzbach
Redakteur
Von Julia Czaja
Das Friedenslicht aus Bethlehem trifft in Wechselburg ein. Von der Basilika aus wird es weitergereicht. Auch Schwarzbach feiert.

Am Mittwoch, 17. Dezember kommt das Friedenslicht aus Bethlehem in Wechselburg an. Nach der um 17 Uhr beginnenden Roratemesse erreicht das Licht die Basilika. Von dort aus kann es dann in Kindergärten und Senioreneinrichtungen ausgesandt werden. Es kann auch mit nach Hause genommen werden, weshalb am Mittwoch Laternen oder Kerzen mitgebracht...
